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Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів

Четвер 11 липня 2024 06:15
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Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів Фото: президент Володимир Зеленський рі пем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо (president.gov.ua)
Автор: Вадим Ребрина

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Трюдо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Вони засудили нещодавню ракетну атаку РФ по Україні. Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Зеленський розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів. Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.

Нагадаємо, 9 липня Зеленський обговорив із Трюдо ракетну атаку РФ по Україні 8 липня і посилення ППО.

Удар РФ по "Охматдиту"

8 липня Росія масовано вдарила по Україні ракетами. Одна з них влучила по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

10 липня стало відомо про першу померлу дитину, яка знаходилася в реанімації під час обстрілу.

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