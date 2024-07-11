Канада анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн доларів

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

Трюдо зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Вони засудили нещодавню ракетну атаку РФ по Україні. Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.

Лідери обговорили оборонні потреби України та скоординували співпрацю в межах коаліції винищувачів.

Зеленський розповів про необхідність розширення тренувальних місій українських пілотів. Сторони обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для українських льотчиків на канадських авіасимуляторах та проведення в Канаді однієї з тематичних зустрічей за підсумками першого Саміту миру.