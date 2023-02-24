Зеленський провів зустріч з лідерами країн G7: говорили про війну і вступ до ЄС

"Ми вистояли в цей рік. Ми почали звільняти нашу землю від російського зла. Ми повертаємо безпеку в міжнародні відносини. І ми з вами можемо зробити цей рік - 2023-й - роком завершення російської агресії, роком повернення миру, роком звільнення нашої землі й наших людей із російської неволі", - заявив президент.

Під час зустрічі Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за пакет військової допомоги та подякував голові уряду Японії Фуміо Кішіді за якісну організацію роботи G7.

Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн підтримку курсу України на вступ до Євросоюзу.

"Це ваше стратегічне бачення Європи. Саме такий погляд, якого не вистачало в європейських інституціях протягом десятиліть. Тепер це бачення є", - йдеться у заяві.