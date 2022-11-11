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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили продвижение ВСУ на юге

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Пятница 11 ноября 2022 14:48
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили продвижение ВСУ на юге Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Telegram.

"Заслушал доклады по ситуации на передовой, и в частности, на Южном направлении фронта. Мы продолжаем освобождать нашу землю от оккупантов", - написал он.

Также на заседании были определены первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно освобожденных территориях. Президент подчеркнул, что мирная жизнь должна вернуться к нашим людям, они этого долго ждали.

Кроме того, участники обсудили усиление защиты энергетической инфраструктуры от атак россиян и восстановление пострадавших в результате вражеских обстрелов объектов. Зеленский добавил, что Украина должна быть максимально готова к зиме. Все для этого делается.

Напомним, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк отметила, что ситуация в Херсоне демонстрирует, что город был и будет украинским. Сейчас там идет боевая работа, поэтому защитники сохраняют информационную тишину.

Отметим, что сегодня в СМИ появилась информация о том, что украинские бойцы вошли в Херсон.

Тем временем наши защитники продолжают освобождать населенные пункты на правом берегу Херсонской области.

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