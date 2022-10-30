Зеленський провів засідання Ставки: обговорили можливі майбутні дії Росії

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента України.

"Працюємо на перемогу без вихідних. Провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про головне. Обговорили оперативну ситуацію на фронті. Заслухали інформацію про можливі майбутні дії агресора", - йдеться у заяві президента, яку наводить його прес-служба.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Ставки:

детально зупинилися на питанні забезпечення української армії боєприпасами та ремонту військової техніки;

докладно проаналізували вже зроблені для захисту інфраструктурних та енергетичних об'єктів кроки.

"Вистоїмо. Доведемо усьому світу, що ми незламні", - зазначив Зеленський.