UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський провів засідання Ставки: обговорили можливі майбутні дії Росії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому обговорили можливі майбутні дії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу президента України.

"Працюємо на перемогу без вихідних. Провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про головне. Обговорили оперативну ситуацію на фронті. Заслухали інформацію про можливі майбутні дії агресора", - йдеться у заяві президента, яку наводить його прес-служба.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Ставки:

  • детально зупинилися на питанні забезпечення української армії боєприпасами та ремонту військової техніки;
  • докладно проаналізували вже зроблені для захисту інфраструктурних та енергетичних об'єктів кроки.

"Вистоїмо. Доведемо усьому світу, що ми незламні", - зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що в ході минулого засідання особливу увагу приділили питанню відновлення об'єктів енергетики після атак російських окупантів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що росіяни б'ють енергетичною інфраструктурою України, тому що нічого не можуть досягти на полі бою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниВторгнення Росії до України