Зеленский провел заседание Ставки: обсудили возможные будущие действия России

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсудили возможные будущие действия России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.
"Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора", - говорится в заявлении президента, которое приводит его пресс-служба.
Кроме того, на сегодняшнем заседании Ставки:
"Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы", - отметил Зеленский.
Ранее сообщалось, что в ходе прошлого заседания особое внимание было уделено вопросу восстановления объектов энергетики после атак российских оккупантов.
Напомним, Зеленский заявил, что россияне бьют по энергетической инфраструктуре Украины, потому что ничего не могут достичь на поле боя.
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