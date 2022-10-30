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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили возможные будущие действия России

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсудили возможные будущие действия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

"Работаем на победу без выходных. Провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. О главном. Обсудили оперативную ситуацию на фронте. Заслушали информацию о возможных будущих действиях агрессора", - говорится в заявлении президента, которое приводит его пресс-служба.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Ставки:

  • подробно остановились на вопросе обеспечения украинской армии боеприпасами и ремонта военной техники;
  • подробно проанализировали уже сделанные для защиты инфраструктурных и энергетических объектов шаги.

"Выстоим. Докажем всему миру, что мы несокрушимы", - отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в ходе прошлого заседания особое внимание было уделено вопросу восстановления объектов энергетики после атак российских оккупантов.

Напомним, Зеленский заявил, что россияне бьют по энергетической инфраструктуре Украины, потому что ничего не могут достичь на поле боя.

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