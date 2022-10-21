Зеленський провів засідання Ставки: говорили про ситуацію на фронті та ППО

Президенту доповіли про оперативну обстановку на головних напрямках фронту, а також про основні місця скупчення сил і засобів противника та його вірогідні дії в найближчий період. Учасниками засідання було скоординовані подальші кроки щодо захисту та деокупації українських територій.

"Окремо учасники засідання зупинилися на заходах з організації ефективної системи протиповітряної оборони України та прикриття стратегічно важливих об’єктів. Були обговорені питання відновлення озброєння, військової техніки та засобів ППО з урахуванням потреб сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Також на засіданні розглянули питання забезпечення армії боєприпасами та їх розподілу по угрупованнях військ. Окремо президент Зеленський повідомив про деталі засідання у своєму зверненні.

"Провів сьогодні нове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Основні пункти порядку денного цілком очевидні. Це захист нашого неба від ворожих ракет і дронів, захист обʼєктів інфраструктури, ураження позицій окупантів, просування наших сил і все необхідне для забезпечення армії. Доповідали військові, розвідка, міністри", - повідомив президент.