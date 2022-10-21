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Зеленский провел заседание Ставки: говорили о ситуации на фронте и ПВО

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел Ставку верховного главнокомандующего. На заседании обсудили ситуацию на фронте и противовоздушную оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента.

Президенту доложили об оперативной обстановке на главных направлениях фронта, а также об основных местах скопления сил и средств противника и его возможных действиях в ближайший период. Участниками заседания были скоординированы дальнейшие шаги по защите и деоккупации украинских территорий.

"Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по организации эффективной системы противовоздушной обороны Украины и прикрытию стратегически важных объектов. Были обсуждены вопросы восстановления вооружения, военной техники и средств ПВО с учетом потребностей сил обороны", - говорится в сообщении.

Также на заседании был рассмотрен вопрос обеспечения армии боеприпасами и их распределения по группировкам войск. Отдельно президент Зеленский сообщил о деталях заседания в своем обращении.

"Провел сегодня новое заседание Ставки верховного главнокомандующего. Основные пункты повестки дня вполне очевидны. Это защита нашего неба от вражеских ракет и дронов, защита объектов инфраструктуры, поражение позиций оккупантов, продвижение наших сил и все необходимое для обеспечения армии. Докладывали военные, разведка, министры ", - сообщил президент.

Напомним, что 14 октября Зеленский собирал ставку, на которой были запланированы следующие шаги по освобождению территорий.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что тяжелая ситуация на фронте остается на Бахмутском направлении.

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