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Зеленський знову зібрав Ставку: запланували наступні кроки зі звільнення територій

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Київ, П'ятниця 14 жовтня 2022 12:18
Зеленський знову зібрав Ставку: запланували наступні кроки зі звільнення територій Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів Ставку Верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорили ситуацію на фронті та кроки для звільнення територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Учасники засідання розглянули ситуацію на оперативних напрямках, обговорили ймовірні дії РФ найближчого часу, а також запланували наступні кроки з деокупації українських земель.

"Удосконалюємо схему безперебійного постачання боєприпасів нашому війську й продовжуємо готувати його до зимового періоду", - зазначив президент.

Зеленський додав, що учасники Ставки також обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив, що найважча ситуація на фронті залишається на Бахмутському напрямку.

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