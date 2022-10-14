Зеленський знову зібрав Ставку: запланували наступні кроки зі звільнення територій

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів Ставку Верховного Головнокомандувача. На засіданні обговорили ситуацію на фронті та кроки для звільнення територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Telegram.

Учасники засідання розглянули ситуацію на оперативних напрямках, обговорили ймовірні дії РФ найближчого часу, а також запланували наступні кроки з деокупації українських земель. "Удосконалюємо схему безперебійного постачання боєприпасів нашому війську й продовжуємо готувати його до зимового періоду", - зазначив президент. Зеленський додав, що учасники Ставки також обговорили питання врегулювання діяльності добровольчих формувань територіальних громад.