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Зеленський провів засідання РНБО: працюватимуть по-новому

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки України (РНБО). Назвав її головні напрямки оновленої роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

"Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Людину, яку в РНБО знають добре. Його досвід може поєднатись з досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України. Фактично саме в такому зв'язку РНБО та Служби зовнішньої розвідки варто розглядати те, як й над чим працюватиме РНБО та її апарат", - розповів президент. 

Серед напрямків оновленої роботи РНБО: 

  • перше полягатиме  в більшій прогнозованості. Україна потребує посилення можливості прогнозувати, а також впливати на процеси, від яких залежить національна безпека країни; 
  • друге - продовження виконання поточних завдань системи, а особливо щодо санкційної політики;
  • третє полягає в доктринальній роботі;

"Розробка української доктрини, яка стане новою основою для політики й стратегічних рішень України. Чіткість національних орієнтирів, системність в їх реалізації", - пояснив президент. 

  • четверте - кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал роботи більше для захисту країни від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері;
  • п'яте стосується роботи Ставки, проєктів рішень й контролю за виконанням рішень. 

Зміну у керівництві 

26 березня президент України звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. На цю посаду призначили Олега Іващенка. Водночас колишнього главу зовнішньої розвідки Литвиненка було призначено на посаду секретаря РНБО, яку обіймав Олексій Данілов.

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Володимир ЗеленськийРНБО