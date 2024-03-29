Зеленський провів засідання РНБО: працюватимуть по-новому

Сьогодні, 29 березня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки України (РНБО). Назвав її головні напрямки оновленої роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
"Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Людину, яку в РНБО знають добре. Його досвід може поєднатись з досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України. Фактично саме в такому зв'язку РНБО та Служби зовнішньої розвідки варто розглядати те, як й над чим працюватиме РНБО та її апарат", - розповів президент.
Серед напрямків оновленої роботи РНБО:
"Розробка української доктрини, яка стане новою основою для політики й стратегічних рішень України. Чіткість національних орієнтирів, системність в їх реалізації", - пояснив президент.
26 березня президент України звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. На цю посаду призначили Олега Іващенка. Водночас колишнього главу зовнішньої розвідки Литвиненка було призначено на посаду секретаря РНБО, яку обіймав Олексій Данілов.
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