Зеленский провел заседание СНБО: будут работать по-новому

Сегодня, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности Украины (СНБО). Назвал его главные направления обновленной работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
"Новым секретарем СНБО я назначил Александра Литвиненко. Человека, которого в СНБО знают хорошо. Его опыт может сочетаться с опытом работы на должности руководителя Службы внешней разведки Украины. Фактически именно в такой связи СНБО и Службы внешней разведки следует рассматривать то, как и над чем будет работать СНБО и его аппарат", - рассказал президент.
Среди направлений обновленной работы СНБО:
"Разработка украинской доктрины, которая станет новой основой для политики и стратегических решений Украины. Четкость национальных ориентиров, системность в их реализации", - пояснил президент.
26 марта президент Украины уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко. В то же время бывший глава внешней разведки Литвиненко был назначен на должность секретаря СНБО, которую занимал Алексей Данилов.
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