Зеленский провел заседание СНБО: будут работать по-новому

"Новым секретарем СНБО я назначил Александра Литвиненко. Человека, которого в СНБО знают хорошо. Его опыт может сочетаться с опытом работы на должности руководителя Службы внешней разведки Украины. Фактически именно в такой связи СНБО и Службы внешней разведки следует рассматривать то, как и над чем будет работать СНБО и его аппарат", - рассказал президент.

Среди направлений обновленной работы СНБО:

первое будет состоять в большей прогнозируемости. Украина нуждается в усилении возможности прогнозировать, а также влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность страны;

второе - продолжение выполнения текущих задач системы, а особенно в отношении санкционной политики;

третье состоит в доктринальной работе;

"Разработка украинской доктрины, которая станет новой основой для политики и стратегических решений Украины. Четкость национальных ориентиров, системность в их реализации", - пояснил президент.

четвертое - кибербезопасность и информация. СНБО имеет потенциал работы больше для защиты страны от вражеских дестабилизационных операций и координации всех государственных институтов в этой сфере;

пятое касается работы Ставки, проектов решений и контроля за исполнением решений.

Смену в руководстве

26 марта президент Украины уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко. В то же время бывший глава внешней разведки Литвиненко был назначен на должность секретаря СНБО, которую занимал Алексей Данилов.