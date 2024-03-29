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Зеленский провел заседание СНБО: будут работать по-новому

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности Украины (СНБО). Назвал его главные направления обновленной работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

"Новым секретарем СНБО я назначил Александра Литвиненко. Человека, которого в СНБО знают хорошо. Его опыт может сочетаться с опытом работы на должности руководителя Службы внешней разведки Украины. Фактически именно в такой связи СНБО и Службы внешней разведки следует рассматривать то, как и над чем будет работать СНБО и его аппарат", - рассказал президент. 

Среди направлений обновленной работы СНБО:

  • первое будет состоять в большей прогнозируемости. Украина нуждается в усилении возможности прогнозировать, а также влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность страны;
  • второе - продолжение выполнения текущих задач системы, а особенно в отношении санкционной политики;
  • третье состоит в доктринальной работе;

"Разработка украинской доктрины, которая станет новой основой для политики и стратегических решений Украины. Четкость национальных ориентиров, системность в их реализации", - пояснил президент.

  • четвертое - кибербезопасность и информация. СНБО имеет потенциал работы больше для защиты страны от вражеских дестабилизационных операций и координации всех государственных институтов в этой сфере;
  • пятое касается работы Ставки, проектов решений и контроля за исполнением решений.

Смену в руководстве

26 марта президент Украины уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко. В то же время бывший глава внешней разведки Литвиненко был назначен на должность секретаря СНБО, которую занимал Алексей Данилов.

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Владимир ЗеленскийСНБО