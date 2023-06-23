Зеленський провів засідання РНБО: перші подробиці

Перші подробиці

Як повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО, увага була прикута до трьох великих тем. Далі зі слів глави держави:

Перша - безпека людей. Чверть бомбосховищ по Україні й третина по Києву непридатні для використання. Рішення РНБО: винних притягти до відповідальності, а всі захисні споруди привести в належний стан.

Друга - суди. Продовжується судова реформа в тісній співпраці з ЄС. Влада посилить відповідальність за корупцію в системі правосуддя . Окремо опрацьовується механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій.

. Окремо опрацьовується механізм для захисту в судах іноземних та внутрішніх інвестицій. Третя - наше майбутнє в ЄС. Прискорюється робота над виконанням європейських рекомендацій.

Головні теми

Як анонсували в РНБО, на засіданні розглянуть найгостріші проблеми, які постали за останній час, а саме:

питання подолання проявів корупції у системі правосуддя,

результати перевірки готовності до роботи стаціонарних укриттів під час відбиття повітряних атак.

Також серед тем обговорень питання євроінтеграції.

Хто доповідав

За даними прес-служби РНБО, доповідачами на засіданні виступили:

голова Служби безпеки України Василь Малюк,

міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко,

міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Ці імена є не випадковими, адже Камишин був призначений відповідальним за інспекцію укриттів у Києві, а Клименку доручили провести ревізію по всій Україні.

Кадрові рішення

Як вчора повідомляв секретар РНБО, ключовою темою стануть укриття в Україні, але можуть бути ухвалені кадрові рішення.

"За результатами доповідей будуть прийняті відповідні рішення. Я не виключаю, що можуть бути прийняті і кадрові рішення з урахуванням чутливості питань, які розглядаються станом на сьогоднішній день", - сказав Данілов, але не уточнив на якому рівні можливі перестановки, додавши, що "йдеться про відповідальність відповідних осіб".

Варто зазначити, що у мережі вже другий тиждень з'являються повідомлення про те, що Офіс президента нібито планує усунути Віталія Кличка від влади в столиці, знявши його з посади голови КМДА.

Крім того, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім може очолити Київську міську військову адміністрацію. Проте сам Кім в коментарі деяким виданням сказав, що нічого не чув про своє призначення.

Чому засідання РНБО важливе?

Варто зазначити, що сьогодні на засідання РНБО розглянули важливі для нашої країни проблеми. Оскільки Україну лише нещодавно сколихнула новина про те, що в Києві під час однієї з ракетних атак росіян люди не змогли потрапити в укриття. Через що три людини загинули.

Як відомо, президент Володимир Зеленський після трагедії доручив провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва та перевірити укриття по всій країні. Але результати перевірки, м'яко кажучи, виявилися невтішними.

Гострою постала й інша проблема - хабарництво в судах. Особливо увагу суспільства привернула гучна справа екс-судді Князєва.

Так, колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв у травні був викритий на хабарі в майже 3 мільйони доларів. Він став найвищим за статусом топ-чиновником в історії України, якого спіймали на корупції.

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