Зеленский провел заседание СНБО: первые подробности

Первые подробности

Как сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, внимание было привлечено к трем крупным темам. Далее со слов главы государства:

Первая - безопасность людей. Четверть бомбоубежищ по Украине и третья часть по Киеву непригодны для использования. Решение СНБО: должны привлечь к ответственности, а все защитные сооружения привести в надлежащее состояние.

Вторая - суды. Продолжается судебная реформа в тесном сотрудничестве с ЕС. Власти усилят ответственность за коррупцию в системе правосудия. Отдельно прорабатывается механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций.

Отдельно прорабатывается механизм защиты в судах иностранных и внутренних инвестиций. Третья - наше будущее в ЕС. Ускоряется работа над выполнением европейских рекомендаций.

Главные темы

Как анонсировали в СНБО, на заседании рассмотрят острые проблемы, возникшие за последнее время, а именно:

вопросы преодоления проявлений коррупции в системе правосудия,

результаты проверки готовности к работе стационарных укрытий при отражении воздушных атак.

Также среди тем обсуждений вопрос евроинтеграции.

Кто докладывал

По данным пресс-службы СНБО, докладчиками на заседании выступили:

глава Службы безопасности Украины Василий Малюк,

министр внутренних дел Украины Игорь Клименко,

министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин.

Эти имена не случайны, ведь Камышин был назначен ответственным за инспекцию укрытий в Киеве, а Клименко поручили провести ревизию по всей Украине.

Кадровые решения

Как вчера сообщал секретарь СНБО, ключевой темой станут укрытия в Украине, но могут быть приняты кадровые решения.

"По результатам докладов будут приняты соответствующие решения. Я не исключаю, что могут быть приняты и кадровые решения с учетом чувствительности вопросов, рассматриваемых на сегодняшний день", - сказал Данилов, но не уточнил на каком уровне возможные перестановки, добавив, что "речь идет об ответственности соответствующих лиц".

Стоит отметить, что в сети уже вторую неделю появляются сообщения о том, что Офис президента якобы планирует отстранить Виталия Кличко от власти в столице, сняв его с должности главы КГГА.

Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким может возглавить Киевскую городскую военную администрацию. Однако сам Ким в комментарии некоторым изданиям сказал, что ничего не слышал о своем предназначении.

Почему заседание СНБО важно?

Следует отметить, что сегодня на заседании СНБО рассмотрели важные для нашей страны проблемы. Поскольку Украину лишь недавно всколыхнула новость о том, что в Киеве во время одной из ракетных атак россиян люди не смогли попасть в укрытие. Из-за чего три человека погибли.

Как известно, президент Владимир Зеленский после трагедии поручил провести полную ревизию всех защитных построек Киева и проверить укрытие по всей стране. Но результаты проверки, мягко говоря, оказались неутешительными.

Острой встала и другая проблема - взяточничество в судах. Особенно внимание общества привлекло громкое дело экс-судьи Князева.

Так, бывший глава Верховного Суда Всеволод Князев в мае был разоблачен на взятке в почти 3 миллиона долларов Он стал самым высоким по статусу топ-чиновником в истории Украины, пойманным на коррупции.

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