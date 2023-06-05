Зеленський провів велику нараду щодо розвитку та відновлення України

За його словами, основним питанням наради було аграрне виробництво в Україні.

"Не лише відновлення того, що Україна мала, а розвиток і розширення з урахуванням глобальної ролі України для продовольчої та енергетичної безпеки Європи та світу", - заявив Зеленський.

Він анонсував скорі новини у даному питанні, які будуть представлені на Лондонській міжнародній конференції з відбудови України, що відбудеться вже цього місяця.

Україна відновлює зруйновану транспортну інфраструктуру

Так, раніше повідомлялося, що співробітники комунальних служб допомогли відновити пряме сполучення між Черніговом та Києвом. Напівкілометровий міст через Десну було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення.

Частину переправ було відновлено з використанням швидко монтованих мостів, які Україна отримала від Швеції, Чехії, Норвегії та Франції. Зокрема, Швеція передала Україні 4 катери, які можна використовувати як понтонні переправи, а також 14 секцій понтонів, які можна комбінувати в переправи різної довжини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.