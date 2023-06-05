Зеленский провел большое совещание по развитию и восстановлению Украины

По его словам, основным вопросом совещания было аграрное производство в Украине.

"Не только восстановление того, что у Украины было, а развитие и расширение с учетом глобальной роли Украины для продовольственной и энергетической безопасности Европы и мира", - заявил Зеленский.

Он анонсировал скорые новости по данному вопросу, которые будут представлены на Лондонской международной конференции по восстановлению Украины, которая состоится уже в этом месяце.

Украина восстанавливает разрушенную транспортную инфраструктуру

Ранее сообщалось, что сотрудники коммунальных служб помогли восстановить прямое сообщение между Черниговом и Киевом . Полукилометровый мост через Десну был разрушен в начале полномасштабного вторжения.

Часть переправ была восстановлена с использованием быстровозводимых мостов, которые Украина получила от Швеции, Чехии, Норвегии и Франции. В частности, Швеция передала Украине 4 катера, которые можно использовать в качестве понтонных переправ, а также 14 секций понтонов, которые можно комбинировать в переправы разной длины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.