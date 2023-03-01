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Швеція передала Україні партію тимчасових мостів

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Середа 01 березня 2023 16:08
Швеція передала Україні партію тимчасових мостів Фото: Швеція передала Україні партію тимчасових мостів (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Швеція передала Україні 4 катери, які можна використати як понтонні переправи. Також Україна отримала 14 секцій понтонів, які можна комбінувати у переправи різної довжини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство інфраструктури.

Повідомляється, що конструкції вже прибули до України. Їх оперативно розвантажують, щоб відправити на необхідну локацію.

Зазначимо, що тимчасові мости - це швидкий та ефективний спосіб відновити транспортне сполучення деокупованих регіонів з рештою країни.

Також зазначається, що крім Швеції, конструкції для зведення тимчасових переправ Україні вже передали Чехія, Франція та Норвегія.

Міністерство нагадує, що з початку повномасштабно агресії Росії на державних дорогах України зруйновано 153 мости та шляхопроводи. Наразі вже відновлено проїзд 80 тимчасовими переправами.

Нагадаємо, Швеція планує передати Україні десять танків Leopard типу 2A6 і 2A5.

До того ж, Швеція постачатиме Україні системи ППО IRIS-T та Hawk.

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