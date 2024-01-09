Зеленський провів важливе засідання Ставки. Командувачі були присутні очно

"Разом з ними, Генштабом, Міноборони, Мінстратегпромом і Мінцифрою в усіх деталях розібрали тему забезпечення фронту снарядами та дронами. Фактичні витрати, щоденна потреба, розподіл між підрозділами", - написав Зеленський.

За його словами, під час Ставки було вирішено систематизували поточні та майбутні контракти, допомогу від партнерів, власне виробництво та відкриття нових ліній.

"Робимо все, щоб забезпечити воїнів усім необхідним для виконання завдань", - заявив президент.

Ще однією важливою темою Ставки було посилення ППО в Україні.

"Проаналізували останні російські удари та ефективність Повітряних сил. Узгодили наші наступні кроки для посилення захисту міст, громад, підприємств та об’єктів критичної інфраструктури", - підкреслив Зеленський.

Збиття "Кинджалів" ЗРК Patriot

Раніше українська ППО не могла збивати ракети "Кинджал", проте з появою на озброєнні армії ЗРК Patriot це стало можливим.

Так, видання Defence Express повідомило, що українські військові могли вперше збити ракету "Кинджал" 4 травня та опублікували фотографії уламків певної ракети. Пізніше цю інформацію підтвердили у Повітряних силах.

Після того, вночі 16 травня росіяни знову атакували Україну "Кинджалами", і сили ППО збили усі шість ворожих ракет цього типу.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зенітно-ракетні комплекси Patriot збили 25 російських ракет "Кинджал", які запускаються з винищувачів МіГ-31К. ЗРК зробили це майже за рік роботи.

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