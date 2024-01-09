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Зеленский провел важное заседание Ставки. Командующие присутствовали очно

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский во вторник, 9 января, провел Ставку верховного главнокомандующего. Командующие основными направлениями и операциями присутствовали очно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Вместе с ними, Генштабом, Минобороны, Минстратегпромом и Минцифрой во всех деталях разобрали тему обеспечения фронта снарядами и дронами. Фактические расходы, ежедневная потребность, раздел между подразделениями", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе Ставки было решено систематизировать текущие и будущие контракты, помощь от партнеров, собственное производство и открытие новых линий.

"Делаем все, чтобы обеспечить воинов всем необходимым для выполнения задач", – заявил президент.

Еще одной важной темой Ставки было усиление ПВО в Украине.

"Проанализировали последние российские удары и эффективность Воздушных сил. Согласовали наши следующие шаги по усилению защиты городов, общин, предприятий и объектов критической инфраструктуры", - подчеркнул Зеленский.

Сбитие "Кинжалов" ЗРК Patriot

Ранее украинское ПВО не могло сбивать ракеты "Кинжал", однако с появлением на вооружении армии ЗРК Patriot это стало возможным.

Так, издание Defence Express сообщило, что украинские военные могли впервые сбить ракету "Кинжал" 4 мая и опубликовали фотографии обломков определенной ракеты. Позже эту информацию подтвердили в Воздушных силах.

После того, ночью 16 мая россияне снова атаковали Украину "Кинжалами", и силы ПВО сбили все шесть вражеских ракет этого типа.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, зенитно-ракетные комплексы Patriot сбили 25 российских ракет "Кинжал", которые запускаются с истребителей МиГ-31К. ЗРК сделали это почти за год работы.

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