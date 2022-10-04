Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії

"Глава держави наголосив на важливості посилення українсько-індійського партнерства на тлі російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови було обговорено проведення Росією "референдумів". Зеленський заявив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними.

"Росія виступала не за діалог, а висувала ультиматуми та свідомо підривала цей процес. Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН я окреслив нашу чітку формулу миру. Готові спільно з партнерами працювати над його досягненням", - заявив президент.

Також Зеленський і Моді обговорили ядерний шантаж з боку Росії, питання глобальної продовольчої безпеки, взаємодію в межах міжнародних організацій. Наприкінці розмови Зеленський повторно запросив прем'єр-міністра Моді відвідати Україну.