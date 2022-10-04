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Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії

Фото: та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 04 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офіса президента України.

"Глава держави наголосив на важливості посилення українсько-індійського партнерства на тлі російської агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови було обговорено проведення Росією "референдумів". Зеленський заявив, що всі рішення агресора, спрямовані на спробу незаконної анексії українських територій, є нікчемними.

"Росія виступала не за діалог, а висувала ультиматуми та свідомо підривала цей процес. Під час виступу на сесії Генасамблеї ООН я окреслив нашу чітку формулу миру. Готові спільно з партнерами працювати над його досягненням", - заявив президент.

Також Зеленський і Моді обговорили ядерний шантаж з боку Росії, питання глобальної продовольчої безпеки, взаємодію в межах міжнародних організацій. Наприкінці розмови Зеленський повторно запросив прем'єр-міністра Моді відвідати Україну.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висварив президента РФ Володимира Путіна, заявивши йому, що зараз не час для війни.

Також Індія може зайняти місце Росії у глобальних індексах облігацій.

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Володимир Зеленський