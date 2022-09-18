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"Сейчас не эпоха войны": премьер Индии выругал Путина за вторжение России в Украину

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Воскресенье 18 сентября 2022 02:15
"Сейчас не эпоха войны": премьер Индии выругал Путина за вторжение России в Украину Фото: Моди публично заявил Путину, что сейчас не время для войны (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выругал президента РФ Владимира Путина, заявив ему, что сейчас не время для войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN, обнародовавший выдержку из публичного разговора политиков во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха - не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог - это все вещи, которые касаются мира", - сказал глава индийского правительства.

Моди подчеркнул, что у них с Путиными еще обязательно будет шанс обсудить возможность возвращения на путь мира.

"Я также смогу понять вашу точку зрения", - добавил премьер Индии.

Как пишет CNN, комментарии Моде опубликовали через день после того, как Путин признал, что у Китая также есть "вопросы и опасения" по поводу вторжения России в Украину.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Путин сейчас представляет наибольшую угрозу для блока НАТО .

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