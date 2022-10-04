RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

Фото: и президент Украины Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 04 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

"Глава государства отметил важность усиления украинско-индийского партнерства на фоне российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

В ходе беседы было обсуждено проведение Россией "референдумов". Зеленский заявил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, являются ничтожными.

"Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я очертил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", - заявил президент.

Также Зеленский и Моди обсудили ядерный шантаж со стороны России, вопросы глобальной продовольственной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций. В конце разговора Зеленский повторно пригласил премьер-министра Моди посетить Украину.

Напомним, что ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди выругал президента РФ Владимира Путина, заявив ему, что сейчас не время для войны.

Также Индия может занять место России по глобальным индексам облигаций.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский