Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии

"Глава государства отметил важность усиления украинско-индийского партнерства на фоне российской агрессии против Украины", - говорится в сообщении.

В ходе беседы было обсуждено проведение Россией "референдумов". Зеленский заявил, что все решения агрессора, направленные на попытку незаконной аннексии украинских территорий, являются ничтожными.

"Россия выступала не за диалог, а выдвигала ультиматумы и сознательно подрывала этот процесс. Во время выступления на сессии Генассамблеи ООН я очертил нашу четкую формулу мира. Готовы совместно с партнерами работать над его достижением", - заявил президент.

Также Зеленский и Моди обсудили ядерный шантаж со стороны России, вопросы глобальной продовольственной безопасности, взаимодействие в рамках международных организаций. В конце разговора Зеленский повторно пригласил премьер-министра Моди посетить Украину.