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Индия может занять место России в глобальных индексах облигаций, - Bloomberg

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Пятница 09 сентября 2022 19:23
Индия может занять место России в глобальных индексах облигаций, - Bloomberg Фото: Индия может занять место России в глобальных индексах облигаций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Крупнейшие банки планируют включить облигации Индии в глобальные индексы, и одной из причин для этого является исключение России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По имеющейся информации, Morgan Stanley планирует в середине сентября объявить о присоединении Индии к индексу облигаций рынков JPMorgan Chase & Co стран. Индия имеет самый большой рынок облигаций среди развивающихся экономик, который не охватывается глобальными индексами.

Goldman Sachs Group предполагает, что подобное заявление будет сделано в четвертом квартале этого года, а включение - во втором или третьем квартале 2023 года. В обоих банках будут рассчитывать на 10% доли Индии. Поток потенциальных инвестиций они оценивают в $30 млрд.

Индийские суверенные облигации имеют высокую доходность, и включение их в глобальные индексы сделает инвестиции проще для зарубежных инвесторов. Способствовать прогрессу сейчас может исключение из этих индексов России после начала войны в Украине.

Россия потеряла возможность выполнять свои обязательства по еврооблигациям в валюте, после того, как США не продлило нужную лицензию.

Напомним, что Индия ввела в строй новый авианосец с русскими самолетами.

Также Индия может присоединиться к инициативе G7 относительно лимита цен на российскую нефть.

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