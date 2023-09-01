Зеленський провів Ставку виключно щодо фронту

"Сьогоднішня Ставка лише про фронт", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, детально обговорили наступні теми:

Харківська область, Донбас;

Південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонської області;

Евакуація поранених;

Плани ворога.

"Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам", - додав президент.

Ситуація на фронті

Сьогодні речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ продовжують успішно просуватися на Мелітопольському напрямі, зокрема, на ділянці Новоданилівка - Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Про успіх ЗСУ на Мелітопольському напрямку повідомляли і в ранковому зведенні Генштабу. Крім того, за даними Інституту вивчення війни ЗСУ відбили спроби російських окупантів контратакувати в районах Бахмута і стримують тиск ворога на Сватівському напрямку. Також бійці ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни під час наступальних операцій.