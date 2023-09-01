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Зеленський провів Ставку виключно щодо фронту

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 1 вересня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ньому обговорили виключно ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Telegram.

"Сьогоднішня Ставка лише про фронт", - йдеться у повідомленні.

За словами президента, детально обговорили наступні теми:

  • Харківська область, Донбас;
  • Південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонської області;
  • Евакуація поранених;
  • Плани ворога.

"Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам", - додав президент.

Ситуація на фронті 

Сьогодні речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ продовжують успішно просуватися на Мелітопольському напрямі, зокрема, на ділянці Новоданилівка - Новопрокопівка. Закріплюються на досягнутих рубежах.

Про успіх ЗСУ на Мелітопольському напрямку повідомляли і в ранковому зведенні Генштабу. Крім того, за даними Інституту вивчення війни ЗСУ відбили спроби російських окупантів контратакувати в районах Бахмута і стримують тиск ворога на Сватівському напрямку. Також бійці ЗСУ продовжують просуватися на півдні країни під час наступальних операцій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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