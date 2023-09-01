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Зеленский провел Ставку исключительно по фронту

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Владимир Зеленский сегодня, 1 сентября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили исключительно ситуацию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Telegram.

"Сегодняшняя Ставка только о фронте", - говорится в сообщении.

По словам президента, подробно обсудили следующие темы:

  • Харьковская область, Донбасс;
  • Юг: Запорожье, левый берег Херсонской области;
  • Эвакуация раненых;
  • Планы врага.

"Делаем все, чтобы дать больше силы нашим воинам", - добавил президент.

Ситуация на фронте

Сегодня спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ продолжают успешно продвигаться на Мелитопольском направлении, в частности, на участке Новоданиловка - Новопрокоповка. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении сообщали и в утренней сводке Генштаба. Кроме того, по данным Института изучения войны ВСУ отразили попытки российских оккупантов контратаковать в районах Бахмута и сдерживают натиск врага на Сватовском направлении. Также бойцы ВСУ продолжают продвигаться на юге страны в ходе наступательных операций.

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