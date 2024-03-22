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Зеленський провів Ставку щодо енергетики: ухвалили кілька закритих рішень

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 березня, провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили наслідки нічного обстрілу Росії, прийняті закриті рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Як відзначив президент, єдиною темою сьогоднішньої Ставки була енергетика. Усі доповіді були присвячені ліквідації російського обстрілу. Зокрема президент заслухав звіти про: 

  • перебіг відновлювальних робіт; 
  • підключення будинків до світла, води й тепла; 
  • забезпечення людей тимчасовим житлом та всією необхідною допомогою. 

Голови правління "Укренерго" Володимир Кудрицький й "Нафтогазу" Олексій Чернишов доповіли про стан енергосистеми України, а також кроки щодо її зміцнення та захисту. 

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський та командувач Повітряних сил Микола Олещук, зі свого боку, розповіли про роботу протиповітряної оборони за останні дні. 

"Ставка ухвалила кілька закритих рішень. Але по-справжньому захистити Україну може лише рішення наших партнерів надати достатню кількість сучасних систем ППО. Працюємо щодня й за цим напрямом", - додав президент. 

Масована атака на Україну

У ніч на 22 березня російські терористи завдали проти України комбінованого ракетного-авіаційного удару. Загалом ворог застосував 151 засіб повітряного нападу.

До відбиття нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи й мобільні вогневі групи. Загалом вдалось знищити 92 повітряні цілі, а саме:

  • 55 "Шахедів";
  • 35 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Детальніше про масовану комбіновану атаку Росії проти України та її наслідки можна прочитати - в матеріалі РБК-Україна.

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