Зеленский провел Ставку, принято несколько закрытых решений

Как отметил президент, единственной темой сегодняшней Ставки была энергетика. Все доклады были посвящены ликвидации российского обстрела. В частности президент заслушал отчеты о:

ходе восстановительных работ;

подключении домов к свету, воде и теплу;

обеспечении людей временным жильем и всей необходимой помощью.

Главы правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и "Нафтогаза" Алексей Чернышов доложили о состоянии энергосистемы Украины, а также шагах по ее укреплению и защите.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и командующий Воздушными силами Николай Олещук, со своей стороны, рассказали о работе противовоздушной обороны за последние дни.

"Ставка приняла несколько закрытых решений. Но по-настоящему защитить Украину может только решение наших партнеров предоставить достаточное количество современных систем ПВО. Работаем ежедневно и по этому направлению", - добавил президент.

Массированная атака на Украину

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В целом враг применил 151 средство воздушного нападения.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Всего удалось уничтожить 92 воздушные цели, а именно:

55 "Шахедов";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Детальнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.