Зеленський провів Ставку та заявив про результати у просуванні військових

На засідання прозвучали важливі доповіді командувачів.

"Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці!" - сказав президент.

Він також подякував тим, хто потужно знищує логістику та бази загарбників на нашій землі. Зеленський заявив про досягнені результати у цьому напряму. До того ж, він подякував деяким нашим союзникам за ефективну зброю згідно з домовленостями.

"Маємо результат в нашому просуванні вперед, результат штурмових дій наших хлопців, і це ключові новини нашої держави. Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє - кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта - усе це має значення. Постійність наших результатів - це постійність підтримки України світом", - сказав він.

Президент зазначив, що на Ставці була й доповідь щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону, а відповідно й захисту людей, портів та нашого експорту.

Окремо учасники обговорили міжнародну політику та наявні зміни. Доповідали урядовці та розвідка.

"Викликів багато. Але хоч би якими були загрози, наша відповідь - це наша сила. Наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною. Допомагати. Дбати про тих, хто поруч. Знайти своє місце у спільній роботі народу - це важливо", - додав Зеленський.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Зокрема, вони мають частковий успіх західніше Вербового Запорізької області. До того ж, наші воїни продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці.

Тим часом в Інститут вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ контрнаступали на Бахмутському напрямку, відбили російські атаки в районі Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького, Північного та Первомайського.

При цьому російські загарбники посилили штурми на Мар'їнському напрямку.

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