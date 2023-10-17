ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя: карти ISW

ЗСУ контрнаступали на Бахмутському напрямку, відбили російські атаки в районі Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького, Північного та Первомайського. Також продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

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Згідно з повідомленнями ISW, 16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але підтверджених успіхів не досягли. Російський блогер заявив, що російські війська захопили нові позиції поблизу Крохмального та Степової Новосілки, але зазначив, що російські війська не досягли значних успіхів на Куп'янському напрямку.

Також блогери повідомляли про продовження російських наступальних операцій поблизу Сіньківки, Лимана Першого, Макіївки та в районі Серебрянського лісництва.

Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки в районі Сіньківки, Іванівки, Стельмахівки та Надії.

Український військовий аналітик Петро Чермик заявив, що російські війська концентрують 100 000 осіб особового складу на напрямку Куп'янськ-Лиман, щоб відвернути українські сили від наступальних операцій під Бахмутом. Черник заявив, що російські війська можуть досягти часткового успіху на напрямку Куп'янськ-Лиман, але для захоплення території їм потрібно задіяти значні сили.

Російські джерела стверджували, що українські війська 16 жовтня вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але не просунулися вперед. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили українські атаки в районі Сіньківки, Іванівки, Новоєгорівки, Макіївки, Діброва та в районі Серебрянського лісництва. Російські блогери стверджують, що українські війська періодично проводять невдалі атаки в районі Куп'янська.

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За словами інституту, українські війська 16 жовтня продовжили контрнаступ на Бахмутському напрямку, але не досягли якихось підтверджених успіхів. Генштаб повідомив, що ЗСУ продовжували наступальні дії під Бахмутом, але не уточнив результату українських атак. ЗСУ відбили російські атаки на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Російські війська продовжували обмежені контратаки на Бахмутському напрямі, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ Ілля Євлаш зазначив, що минулої доби на цьому напрямку сталося сім зустрічних зіткнень.

Російський військовий блогер заявив, що російські війська намагалися повернути втрачені позиції біля Кліщіївки та Андріївки, але безуспішно.

Російські війська продовжили наступальні операції в районі Авдіївки та підтвердили поступ на північних околицях Донецька. Відеозапис з геолокацією, опублікований 16 жовтня, показує, що російські війська трохи просунулися за трасу Е50 приблизно за 3 км на південь від Авдіївки.

Генштаб повідомив, що українські захисники відбили російські атаки в районі Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького, Сєверного та Первомайського. Український офіцер запасу зазначив, що російські війська все частіше вдаються до масованих авіаційних та артилерійських ударів по інфраструктурі в межах Авдіївки через важкі українські укріплення навколо населеного пункту, які ускладнюють просування російських військ. ЗСУ відбили численні російські атаки поблизу Мар'їнки.

Російські блогери стверджували, що російські війська продовжують атакувати укріплений район навколо Авдіївки, одночасно обстрілюючи українські шляхи матеріально-технічного постачання до населеного пункту. Один із військових блогерів заявив, що російські війська продовжують наземні атаки в кількох напрямках у спробі оточити Авдіївку з боку Сєверного, району Опитне-Спартак та Красногорівки. Блогер додатково стверджував, що російські війська трохи просунулися в районі Степового, але не змогли просунутися у напрямку Кераміка.

16 жовтня російські війська продовжили наступальні операції на південний захід від Донецька і нещодавно просунулися вперед. Відеозапис із геолокацією, опублікований 13 жовтня, показує, що російські війська контролюють Степове. Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 16 жовтня, показують, що російські війська просунулися до лінії дерев на південь від Новомихайлівки, за 20 км на південний захід від Донецька.

Українські війська 16 жовтня не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак на південний захід від Донецька.

"Південна вісь"

За словами Генштабу, українські війська відбили російські атаки на північ від Приютного, на південь від Золотої Ниви та на південь від Пречистівки.

16 жовтня російські війська продовжили атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей та, за повідомленнями, просунулися вперед. Російські джерела стверджували, що українські військові провели безуспішні атаки у районі кордону Донецької та Запорізької областей. Представник російського угруповання військ заявив, що українські війська провели безуспішні атаки поблизу Старомайорська. Російські ЗМІ заявили, що російські війська відбили українську атаку під Старомайорськом 15 жовтня.

За повідомленнями російського джерела, російські війська просунулися у районі Золотої Ниви.

За словами інституту, українські військові продовжили наступальні операції у західній частині Запорізької області, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів. Генштаб повідомив, що ЗСУ продовжили наступальні операції у напрямку Мелітополя.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що українські війська здійснили безуспішну механізовану атаку на західні та північно-західні околиці Вербового.

За словами російського блогера, інтенсивність українського наступу на Вербове знизилася через погану погоду. Російські блогери стверджували, що українські війська перебувають у межах 200-300 метрів від російських позицій на захід від Вербового.

Відомий російський військовий блогер заявив, що українські війська безуспішно атакували у напрямку Копані.

Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південний захід від Новоданилівки, на захід від Роботиного та на захід від Вербового.

Як повідомляє ISW, 16 жовтня російські війська продовжили контратаки у західній частині Запорізької області. Відеозапис з геолокацією, опублікований 15 жовтня, показує, що російські війська трохи просунулися на північний захід від Вербового.

Російські джерела стверджували, що російські війська контратакували вздовж лінії Копані-Роботине-Новопрокопівка-Вербове. Російський військовий блогер заявив, що російські війська наступають уздовж лінії Роботине-Вербове.

Також ISW зауважив, що 16 жовтня російські джерела продовжували висловлювати стурбованість щодо майбутньої загрози висадки українського морського десанту в окупованому Криму.

Пов'язаний із Кремлем блогер заявив, що російські війська знищили баржу недалеко від Кінбурнської коси в Миколаївській області, яку, за їхнім твердженням, українські сили планували використати як “трамплін” для майбутньої спроби провести десантну операцію у Чорному морі.