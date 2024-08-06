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Зеленський провів Ставку: ракет українського виробництва буде більше

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 серпня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією із тем обговорень було виробництво ракет в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави в Telegram.

За його словами, першим питанням стала ситуація на фронті, особливо детально обговорювалися Покровський, Торецький та Харківський напрямки. Головнокомандувач Олександр Сирський доповів по відеозв'язку, оскільки зараз він перебуває на фронті і тримає ситуацію під контролем.

Також Зеленський розповів, що були окремі доповіді Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки про прогнози розвитку ситуації та цілі окупантів.

Другим питанням під час Ставки стало виробництво українських ракет та дронів. Порушувалися питання потреб українських захисників до кінця року та динаміки виробництва. На цю тему доповідали міністр оборони Рустем Умєров, віце-прем'єр з інновацій Михайло Федоров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Рішенням Ставки було направлено додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Умєров також доповідав про забезпечення зброєю та технікою додаткових бригад. Наразі над цим активно ведеться робота з партнерами.

Що передувало

Нагадаємо, у березні цього року The Washington Post написало, що Україна вже виробляє ракети, які здатні вражати цілі на відстані до 640 кілометрів.

При цьому нещодавно президент України Володимир Зеленський зазначав, що український ОПК вже постачає бійцям ЗСУ ракети для виконання завдань. За його словами, було визначено нові завдання у цьому питанні.

Також наприкінці липня глава української держави наголошував, що Україна наближається до можливості застосовувати ракети власного виробництва. Таким чином, залежність від країн Заходу зменшується.

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Володимир ЗеленськийВійна в УкраїніРакети