Зеленський провів Ставку: ракет українського виробництва буде більше

За його словами, першим питанням стала ситуація на фронті, особливо детально обговорювалися Покровський, Торецький та Харківський напрямки. Головнокомандувач Олександр Сирський доповів по відеозв'язку, оскільки зараз він перебуває на фронті і тримає ситуацію під контролем.

Також Зеленський розповів, що були окремі доповіді Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки про прогнози розвитку ситуації та цілі окупантів.

Другим питанням під час Ставки стало виробництво українських ракет та дронів. Порушувалися питання потреб українських захисників до кінця року та динаміки виробництва. На цю тему доповідали міністр оборони Рустем Умєров, віце-прем'єр з інновацій Михайло Федоров та міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Рішенням Ставки було направлено додаткове фінансування на нашу ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Умєров також доповідав про забезпечення зброєю та технікою додаткових бригад. Наразі над цим активно ведеться робота з партнерами.