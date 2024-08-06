Зеленский провел Ставку: ракет украинского производства будет больше

По его словам, первым вопросом стала ситуация на фронте, особенно детально обсуждались Покровский, Торецкий и Харьковский направления. Главнокомандующий Александр Сырский доложил по видеосвязи, поскольку сейчас он находится на фронте и держит ситуацию под контролем.

Также Зеленский рассказал, что были отдельные доклады Главного управления разведки и Службы внешней разведки о прогнозах развития ситуации и целях оккупантов.

Вторым вопросом в ходе Ставки стало производство украинских ракет и дронов. Поднимались вопросы потребностей украинских защитников до конца года и динамики производства. По этой теме докладывали министр обороны Рустем Умеров, вице-премьер по инновациям Михаил Федоров и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

"Решением Ставки было направлено дополнительное финансирование на нашу ракетную программу. Ракет собственного производства будет больше", - отметил Зеленский.

Он добавил, что Умеров также докладывал об обеспечении оружием и техникой дополнительных бригад. Сейчас над этим активно ведется работа с партнерами.