Зеленський провів Ставку після турне. Серед тем - боєприпаси і боєготовність бригад

"Перша справа після повернення до Києва - Ставка. Заслухав керівників ОСУВів про перебіг бойових дій на їхніх ділянках фронту", - написав Зеленський.

За його словами, також було розглянуто загальну оперативну обстановку й дані розвідок.

"Скоригували графік постачання озброєння та боєприпасів. Їхній розподіл по бойових частинах та резервах. Заслухали результати перевірки боєготовності новостворених бригад", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський здійснив велике турне країнами Європи, він відвідав Італію, Німеччину, Францію та Велику Британію. Після чого глава держави заявив, що повертається до України з новими оборонними пакетами.

Більш детально про турне президента можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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