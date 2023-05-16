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Зеленский провел Ставку после турне. Среди тем - боеприпасы и боеготовность бригад

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. В ходе которой были обсуждены вопросы распределения боеприпасов и проверка боеготовности новых бригад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Первое дело по возвращении в Киев - Ставка. Заслушал руководителей ОСУВов о ходе боевых действий на их участках фронта", - написал Зеленский.

По его словам, также была рассмотрена общая оперативная обстановка и данные разведок.

"Скорректировали график поставок вооружения и боеприпасов. Их распределение по боевым частям и резервам. Заслушали результаты проверки боеготовности новых бригад", - добавил Зеленский.

Напомним, что президент Владимир Зеленский совершил большое турне по странам Европы, он посетил Италию, Германию, Францию и Великобританию. После чего глава государства заявил, что возвращается в Украину с новыми оборонными пакетами.

Более подробно о турне президента можно узнать в материале РБК-Украина.

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