Зеленський провів Ставку, основним питанням був захист

Під час Ставки було заслухано доповідь голови українського уряду Дениса Шмигаля щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів. Мова йде не лише про енергетичні, але й соціальні, безпекові, транспортні та об'єкти забезпечення зв'язку.

"По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ. Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", - пише президент.

Зокрема було обговорено ситуацію на фронті:

основні напрямки;

дії Сил оборони та ймовірні дії ворога;

забезпечення військових всім необхідним.

Ще одним питанням були контракти. За словами Зеленського, Україна й надалі підсилюватиме власних виробників. Також ведеться робота з партнерами країни для виготовлення озброєння іноземним коштом.

"Ця галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", - додав президент.

Питання протиповітряної оборони

Наразі питання захисту критичної інфраструктури України стоїть на порядку денному на тлі посилення ворожих масованих ударів. Лише нещодавно Зеленський ініціював засідання Ради Україна-НАТО, або обговорити це питання з союзниками. Підбиваючи підсумки генеральний секретар Єнс Столтенберг заявив, що члени НАТО погодились допомогти Україні посилити її протиповітряну оборону (ППО).

Як розповідав речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш, наразі Україна потребує систем середнього та малого радіуса дії.

Зокрема раніше президент розповідав, що для нашої країни для захисту від обстрілів необхідні лише 25 систем Patriot.