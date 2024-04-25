Зеленский провел Ставку, основным вопросом была защита

Во время Ставки был заслушан доклад главы украинского правительства Дениса Шмыгаля о прикрытии жизненно необходимых для страны объектов. Речь идет не только об энергетических, но и социальных, объектах безопасности, транспортных и объектах обеспечения связи.

"По всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерным, ПВО и РЭБ. Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации", - пишет президент.

В частности была обсуждена ситуация на фронте:

основные направления;

действия Сил обороны и вероятные действия врага;

обеспечение военных всем необходимым.

Еще одним вопросом были контракты. По словам Зеленского, Украина и в дальнейшем будет усиливать собственных производителей. Также ведется работа с партнерами страны для изготовления вооружения за иностранные средства.

"Эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период", - добавил президент.

Вопрос противовоздушной обороны

Сейчас вопрос защиты критической инфраструктуры Украины стоит на повестке дня на фоне усиления вражеских массированных ударов. Лишь недавно Зеленский инициировал заседание Совета Украина-НАТО, чтобы обсудить этот вопрос с союзниками. Подводя итоги генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что члены НАТО согласились помочь Украине усилить ее противовоздушную оборону (ПВО).

Как рассказывал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш, сейчас Украина нуждается в системах среднего и малого радиуса действия.

В частности ранее президент рассказывал, что для нашей страны для защиты от обстрелов необходимы лишь 25 систем Patriot.