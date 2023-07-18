Зеленський провів Ставку: обговорили "зернову угоду" та безпеку портів

"Питання номер один на сьогоднішній Ставці - морський експорт зерна та безпека портів. Доповідали віце-прем’єр Кубраков, командувач ВМС Неїжпапа - логістика постачання та захист узбережного регіону", - написав він.

Також на засіданні заслухали доповіді міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та голови Держспецзв’язку Юрія Щиголя про боротьбу з ворожими дронами.

Окрім цього, представники Головного управління розвідки, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки доповіли про плани противника.

На ставці також заслухали ситуацію на полі бою від командувача ЗСУ Валерівя Залужного, командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

Міністр оборони Олексій Резніков та командувач Сил логістики Олег Гуляк доповіли про динаміку постачання снарядів.

Зрив "зернової угоди"

Вчора у Росії заявили, що не будуть продовжувати "зернову угоду" нібито через те, що умови Москви "не виконують".

При цьому останні кілька місяців Росія й так відмовлялася повноцінно виконувати свої зобов'язання в рамках угоди. Так, вона блокувала проведення інспекцій судів та забороняла вивіз зерна з порту "Південний".

Водночас Зеленський пропонує Туреччині та ООН продовжити "зернову ініціативу" у тристоронньому форматі.

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