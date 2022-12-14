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Зеленський провів Ставку: говорили про нагальні потреби ЗСУ та безпеку кордону

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Київ, Середа 14 грудня 2022 13:39
Зеленський провів Ставку: говорили про нагальні потреби ЗСУ та безпеку кордону Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 14 грудня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Учасники обговорили нагальні потреби українських сил, охорону кордону і не лише.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

"Члени ставки заслухали доповіді щодо оперативної ситуації на фронті та розглянули нагальні потреби сил оборони, що беруть участь у відсічі збройній агресії РФ", - йдеться в повідомленні.

Також учасниками Ставки були проаналізовані останні дії ворога та шляхи протидії йому.

Окрема увага, як зазначено, була приділена забезпеченню безпеки на державному кордоні України.

"Продовжилася робота над питаннями посилення протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави й захисту енергетичної інфраструктури. Учасники також розглянули перебіг відновлення енергетичної системи України", - додають в прес-службі ОП.

Нагадаємо, до цього глава держави проводив Ставку 11 грудня. Тоді серед тем учасників був аналіз подальших планів окупантів.

Додамо, до цього Зеленський проводив чергове засідання Ставки, під час якого було обговорено питання ситуації на фронті.

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