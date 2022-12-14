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Зеленский провел Ставку: говорили о неотложных потребностях ВСУ и безопасности границы

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Киев, Среда 14 декабря 2022 13:39
Зеленский провел Ставку: говорили о неотложных потребностях ВСУ и безопасности границы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский сегодня, 14 декабря, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили неотложные потребности украинских сил, охрану границы и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

"Члены ставки заслушали доклады по оперативной ситуации на фронте и рассмотрели неотложные потребности сил обороны, участвующих в отпоре вооруженной агрессии РФ", - говорится в сообщении.

Также участниками Ставки были проанализированы последние действия врага и противодействия ему.

Отдельное внимание было уделено обеспечению безопасности на государственной границе Украины.

"Продолжилась работа по вопросам усиления противовоздушной и противоракетной обороны нашего государства и защиты энергетической инфраструктуры. Участники также рассмотрели ход восстановления энергетической системы Украины", - добавляют в пресс-службе ОП.

Напомним, ранее глава государства проводил Ставку 11 декабря. Тогда среди тем участников был анализ дальнейших планов оккупантов.

Добавим, до этого Зеленский проводил очередное заседание Ставки, во время которого были обсуждены вопросы ситуации на фронте.

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