Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого були обговоренні питання щодо ситуації на фронті.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами", - пише пресслужба.
Під час засідання були розглянути кроки щодо зменшення бойових можливостей ворога, а також заслухано інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.
Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці останнього засідання Ставки, під час якого були розглянуті питання відновлення енергооб'єктів, а також заходів із забезпечення духовної незалежності нашої країни.
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