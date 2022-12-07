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Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили

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Середа 07 грудня 2022 15:21
Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого були обговоренні питання щодо ситуації на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами", - пише пресслужба.

Під час засідання були розглянути кроки щодо зменшення бойових можливостей ворога, а також заслухано інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці останнього засідання Ставки, під час якого були розглянуті питання відновлення енергооб'єктів, а також заходів із забезпечення духовної незалежності нашої країни.

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