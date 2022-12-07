Зеленський провів чергове засідання Ставки: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого були обговоренні питання щодо ситуації на фронті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Головнокомандувач ЗСУ та командувачі військ оперативних напрямків доповіли про актуальну ситуацію на передовій та забезпечення підрозділів сил оборони озброєнням та боєприпасами", - пише пресслужба. Під час засідання були розглянути кроки щодо зменшення бойових можливостей ворога, а також заслухано інформацію про перебіг відновлення енергетичної системи України.