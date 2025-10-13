ua en ru
Пн, 13 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський провів Ставку: головне питання - захист і відновлення енергетики

Понеділок 13 жовтня 2025 18:35
UA EN RU
Зеленський провів Ставку: головне питання - захист і відновлення енергетики Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 жовтня, провів Ставку верховного головнокомандувача. Головною темою були захист і відновлення енергетики після російських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Питання номер один - захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, - часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що найскладніша ситуація наразі в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією - там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно.

"Але попри всі загрози й в таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей", - наголосив президент.

На Ставці також оремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області, місцеві очільники припустилися багато помилок.

"Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага - Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані - необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення", - додав Зеленський.

Обстріли енергетики

Нагадаємо, у понеділок, 13 жовтня, у низці областей України запровадили аварійні відключення електроенергії через російські атаки на об’єкти енергетики.

У ніч на 10 жовтня росіяни завдали масованого удару по енергооб'єктах України. Внаслідок атаки знеструмлення зафіксували у Київській, Запорізькій, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській областях, а також на Дніпропетровщині.

Через атаку на Київ лівий берег міста залишився без світла та води. Їх відновили аж увечері.

При цьому мер Києва Віталій Кличко попередив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти можуть завдати нового удару по українській енергетичній інфраструктурі найближчими днями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Електроенергія Війна в Україні
Новини
"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні
"Ми розберемося": Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить