Зеленський провів Ставку: головне питання - захист і відновлення енергетики

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 13 жовтня, провів Ставку верховного головнокомандувача. Головною темою були захист і відновлення енергетики після російських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Питання номер один - захист і відновлення енергетики. Були доповіді щодо ремонтних робіт у регіонах після російських ударів. Вдячний усім, хто залучений і працює фактично цілодобово, - часто це справді героїчні зусилля наших енергетиків, ремонтних бригад, ДСНС України", - розповів Зеленський.

Він зазначив, що найскладніша ситуація наразі в прифронтових громадах і поблизу кордону з Росією - там, де в російських ударних дронів і ракет найменший час підльоту й тривоги та обстріли тривають майже постійно.

"Але попри всі загрози й в таких наших громадах працюють для відновлення енергопостачання та забезпечення екстрених можливостей для підтримки людей", - наголосив президент.

На Ставці також оремо пропрацювали питання відновлення в Одесі й області, місцеві очільники припустилися багато помилок.

"Також були доповіді по Києву й області, по Дніпровщині. Незмінна увага - Харкову й області, Запоріжжю, Миколаєву і Херсону, Полтаві й області. По кожному іншому регіону нашої країни маємо чіткі дані - необхідного обладнання, необхідних робіт, необхідного фінансування. По кожному напрямку зроблені відповідні доручення", - додав Зеленський.