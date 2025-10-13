Зеленский провел Ставку: главный вопрос - защита и восстановление энергетики
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 октября, провел Ставку верховного главнокомандующего. Главной темой были защита и восстановление энергетики после российских ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Вопрос номер один - защита и восстановление энергетики. Были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Благодарен всем, кто привлечен и работает фактически круглосуточно, - часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что самая сложная ситуация сейчас в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией - там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно.
"Но несмотря на все угрозы и в таких наших громадах работают для восстановления энергоснабжения и обеспечения экстренных возможностей для поддержки людей", - подчеркнул президент.
На Ставке также тщательно проработали вопрос восстановления в Одессе и области, местные руководители допустили много ошибок.
"Также были доклады по Киеву и области, по Днепровской области. Неизменное внимание - Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные - необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения", - добавил Зеленский.
Обстрелы энергетики
Напомним, в понедельник, 13 октября, в ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на объекты энергетики.
В ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В результате атаки обесточивание зафиксировали в Киевской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области.
Из-за атаки на Киев левый берег города остался без света и воды. Их восстановили только вечером.
При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты могут нанести новый удар по украинской энергетической инфраструктуре в ближайшие дни.