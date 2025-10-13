ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский провел Ставку: главный вопрос - защита и восстановление энергетики

Понедельник 13 октября 2025 18:35
UA EN RU
Зеленский провел Ставку: главный вопрос - защита и восстановление энергетики Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 октября, провел Ставку верховного главнокомандующего. Главной темой были защита и восстановление энергетики после российских ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Вопрос номер один - защита и восстановление энергетики. Были доклады по ремонтным работам в регионах после российских ударов. Благодарен всем, кто привлечен и работает фактически круглосуточно, - часто это действительно героические усилия наших энергетиков, ремонтных бригад, ГСЧС Украины", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что самая сложная ситуация сейчас в прифронтовых громадах и вблизи границы с Россией - там, где у российских ударных дронов и ракет наименьшее время подлета и тревоги и обстрелы продолжаются почти постоянно.

"Но несмотря на все угрозы и в таких наших громадах работают для восстановления энергоснабжения и обеспечения экстренных возможностей для поддержки людей", - подчеркнул президент.

На Ставке также тщательно проработали вопрос восстановления в Одессе и области, местные руководители допустили много ошибок.

"Также были доклады по Киеву и области, по Днепровской области. Неизменное внимание - Харькову и области, Запорожью, Николаеву и Херсону, Полтаве и области. По каждому другому региону нашей страны имеем четкие данные - необходимого оборудования, необходимых работ, необходимого финансирования. По каждому направлению сделаны соответствующие поручения", - добавил Зеленский.

Обстрелы энергетики

Напомним, в понедельник, 13 октября, в ряде областей Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за российских атак на объекты энергетики.

В ночь на 10 октября россияне нанесли массированный удар по энергообъектам Украины. В результате атаки обесточивание зафиксировали в Киевской, Запорожской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской областях, а также в Днепропетровской области.

Из-за атаки на Киев левый берег города остался без света и воды. Их восстановили только вечером.

При этом мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что, согласно прогнозам, российские оккупанты могут нанести новый удар по украинской энергетической инфраструктуре в ближайшие дни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Электроэнергия Война в Украине
Новости
"Мы разберемся": Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине
"Мы разберемся": Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит