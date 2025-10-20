Зеленський провів Ставку: головна увага - енергетика та захист інфраструктури

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основну увагу приділили ситуації в енергетиці та захисту української інфраструктури від російських ударів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це він написав у себе в Telegram.

Зеленський наголосив, що найбільші виклики зараз постають у прикордонних та прифронтових регіонах. За його словами, Україна готує "повний спектр відповідей" на терор РФ проти енергосистеми.

"Що ближче позиції російської армії, то більш значущі виклики. Готуємо повний спектр відповідей, зокрема й масштабуємо наші далекобійні відповіді на російський терор проти української інфраструктури", - зазначив президент.

Відновлення у громадах

На Ставці заслухали доповіді про відновлення у громадах після російських ударів, а також визначили параметри розширення енергетичних резервів. Україна має конкретні домовленості з європейськими партнерами щодо отримання обладнання, а МЗС має активізувати роботу у цьому напрямі.

Окрема увага була приділена ситуації у газовій сфері. Президент наголосив, що Україна накопичує газ до опалювального сезону та проводить необхідні ремонтні роботи.

"Чітко визначені джерела фінансування закупівлі необхідного обсягу газу, і значну частину генерації фінансів уже забезпечили", - заявив Зеленський та подякував українським газовикам за роботу.

Посилення ППО

На засіданні також розглянули питання посилення захисту енергооб’єктів із повітря. Йшлося про зміцнення бойової авіації, забезпечення додаткових гелікоптерів та домовленості щодо закупівлі систем ППО. Президент доручив відповідним структурам якнайшвидше підготувати документи для угод зі США.

"Важливо зараз пропрацювати на папері кожен аспект потенційних угод, щоб ми змогли пришвидшити перемовини", - підкреслив він.