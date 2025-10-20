ua en ru
Пн, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Чи є сенс домовлятись з РФ про енергетичне перемир'я: що кажуть у ГУР

Понеділок 20 жовтня 2025 15:51
UA EN RU
Чи є сенс домовлятись з РФ про енергетичне перемир'я: що кажуть у ГУР Фото: у ГУР пояснили, чи варто домовлятись з РФ про енергетичне перемир'я (Getty Images)
Автор: Константин Широкун, Ростислав Шаправський

Енергетичне перемир'я з Росією потрібно обговорювати разом з загальним припиненням вогню, адже енергетика тісно пов'язана з іншими сферами економіки.

Про це заявив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький під час форуму РБК-Україна "Енергія, що тримає Україну".

"Кожного разу, починаючи з 2014-2015 років, у нас було дуже багато перемир'їв, які пов'язувались з відповідними святами, для того, щоб забезпечити припинення вогню. Але я не пам'ятаю, щоб перемир'я тривало більше одного тижня", - зазначив Скібіцький.

Він також підкреслив, що Україна не довіряє РФ, тому що у будь-який момент буде або якась провокація, або безпосередньо удар по об'єктах, по яких ми домовились не наносити удар.

"Взагалі, це (енергетичне перемир'я) – комплексне питання. Його потрібно обговорювати разом з загальним припиненням вогню. В наш час енергетика так тісно з усім пов'язана, що треба розглядати у комплексі", - додав заступник начальника ГУР МО України.

"Енергетичне перемир'я"

Нагадаємо, що за посередництва США Україна і Росія наприкінці березня погодилися на припинення ударів по енергетичній і портовій інфраструктурі. "Перемир'я" набуло чинності 25 березня.

Однак російські війська практично відразу порушили домовленості, атакувавши енергетичні об'єкти України. Зокрема, варто згадати атаку на енергооб'єкт у Херсоні. Без світла залишилися 45 тисяч жителів.

Президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що Україна передає США всі дані про порушення Росією припинення вогню.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Електроенергія Вторгнення Росії до України
Новини
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
ЗСУ знищили частину ДРГ, яка проникла в центр Покровська та вбила цивільних
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів