Зеленский провел Ставку: главное внимание - энергетика и защита инфраструктуры

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Основное внимание уделили ситуации в энергетике и защите украинской инфраструктуры от российских ударов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он написал у себя в Telegram.

Зеленский отметил, что наибольшие вызовы сейчас возникают в приграничных и прифронтовых регионах. По его словам, Украина готовит "полный спектр ответов" на террор РФ против энергосистемы.

"Чем ближе позиции российской армии, тем более значимые вызовы. Готовим полный спектр ответов, в том числе и масштабируем наши дальнобойные ответы на российский террор против украинской инфраструктуры", - отметил президент.

Восстановление в громадах

На Ставке заслушали доклады о восстановлении в общинах после российских ударов, а также определили параметры расширения энергетических резервов. Украина имеет конкретные договоренности с европейскими партнерами о получении оборудования, а МИД должен активизировать работу в этом направлении.

Отдельное внимание было уделено ситуации в газовой сфере. Президент подчеркнул, что Украина накапливает газ к отопительному сезону и проводит необходимые ремонтные работы.

"Четко определены источники финансирования закупки необходимого объема газа, и значительную часть генерации финансов уже обеспечили", - заявил Зеленский и поблагодарил украинских газовиков за работу.

Усиление ПВО

На заседании также рассмотрели вопрос усиления защиты энергообъектов с воздуха. Речь шла об укреплении боевой авиации, обеспечении дополнительных вертолетов и договоренности по закупке систем ПВО. Президент поручил соответствующим структурам как можно быстрее подготовить документы для соглашений с США.

"Важно сейчас проработать на бумаге каждый аспект потенциальных соглашений, чтобы мы смогли ускорить переговоры", - подчеркнул он.