Зеленський провів Ставку. Акцент на двох темах

"Ставка. Сьогодні максимально зосередилися на двох темах: фронті та бригадах наступу", - написав Зеленський.

За його словами, доповідали Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ ЗСУ, Олександр Тарнавський, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, Кирило Буданов, начальник ГУР Міноборони про оперативну обстановку, забезпечення боєприпасами, прогноз дій противника на найближчий час.

"Міністр Клименко відзвітував про підготовку бригад Нацгвардії та прикордонників, забезпечення їх технікою та всім необхідним для виконання бойових завдань", - повідомив президент.

Гвардія наступу

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ розпочало формування "Гвардії наступу ", метою якої буде звільнення територій від російських окупантів. У травні 2023 року було сформовано вісім бригад.

Детальніше про Гвардію наступу читайте інтерв'ю міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка для РБК-Україна.

Контрнаступ ЗСУ

На початку червня ЗСУ розпочали наступ за кількома напрямками.

За два тижні наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Ненудне, П'ятихатки.

Детальніше про просування українських військових по всій лінії фронту читайте у матеріалі РБК-Україна.