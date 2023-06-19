Зеленский провел Ставку. Акцент на двух темах

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", - написал Зеленский.

По его словам, докладывали Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, Александр Тарнавский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ, Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны об оперативной обстановке, обеспечении боеприпасами, прогнозе действий противника время.

"Министр Клименко отчитался о подготовке бригад Нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач", - сообщил президент.

Гвардия наступления

Напомним, Министерство внутренних дел начало формирование "Гвардии наступления", целью которой будет освобождение территорий от российских оккупантов. В мае 2023 года было сформировано восемь бригад.

Подробнее о Гвардии наступления читайте интервью министра внутренних дел Игорь Клименко для РБК-Украина.

Контрнаступление ВСУ

В начале июня ВСУ начали наступление по нескольким направлениям.

За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСГВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки.

Детальнее о продвижении украинских военных по всей линии фронта читайте в материале РБК-Украина.