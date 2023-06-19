Зеленський провів розмову з прем'єрами Нідерландів та Данії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте і Данії Метте Фредеріксеном у понеділок, 19 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.

"Підтримую регулярний діалог із друзями України. Провів телефонну розмову з головами урядів Нідерландів Марком Рютте і Данії Метте Фредеріксеном", - написав Зеленський.

Президент поінформував їх про актуальну ситуацію на полі бою. Також розповів про результати візиту лідерів африканських країн до Києва.

"Обговорили необхідні зусилля щодо консолідації підтримки України країнами так званого Глобального Півдня, зокрема залучення цих держав до реалізації нашої формули миру із десяти кроків", - додав глава держави.

Допомога Україні від Нідерландів і Данії

Данія і Нідерланди профінансували купівлю 14 бойових танків Leopard 2 для України, які будуть поставлені компанією Rheinmetall. Контракти на нову поставку танків уже підписано. Обидві країни виділили загалом тризначну суму в кілька мільйонів.

Також Нідерланди та Данія підтримали навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Окрім того, під час останнього засідання у форматі "Рамштайн", міністри оборони Великої Британії, Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів оголосили, що разом поставлятимуть Україні ракети для систем протиповітряної оборони та збільшать постачання самих систем для захисту від російських атак.