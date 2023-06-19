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Зеленский провел разговор с премьерами Нидерландов и Дании

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Понедельник 19 июня 2023 20:36
Зеленский провел разговор с премьерами Нидерландов и Дании Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Дании Мэтте Фредериксеном в понедельник, 19 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Поддерживаю регулярный диалог с друзьями Украины. Провел телефонный разговор с главами правительств Нидерландов Марком Рютте и Дании Мэтте Фредериксеном", - написал Зеленский.

Президент проинформировал их об актуальной ситуации в поле боя. Также рассказал о результатах визита лидеров африканских стран в Киев.

"Обсудили необходимые усилия по консолидации поддержки Украины странами так называемого Глобального Юга, в частности, привлечение этих государств к реализации нашей формулы мира с десяти шагов", - добавил глава государства.

Помощь Украине от Нидерландов и Дании

Дания и Нидерланды профинансировали покупку 14 боевых танков Leopard 2 для Украины, которые будут поставлены компанией Rheinmetall. Контракты на новую поставку танков уже подписаны. Обе страны выделили в общей сложности трехзначную сумму в несколько миллионов.

Также Нидерланды и Дания поддержали обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

Кроме того, во время последнего заседания в формате "Рамштайн", министры обороны Великобритании, Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов объявили, что будут вместе поставлять Украине ракеты для систем противовоздушной обороны и увеличат поставки самих систем для защиты от российских атак.

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Владимир Зеленский Дания
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