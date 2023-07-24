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Зеленський провів політичні наради щодо вступу України до ЄС

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 24 липня, провів політичні наради щодо вступу України до Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави у Facebook.

"Провів кілька політичних нарад, зокрема щодо Євросоюзу, нашої інтеграції", - йдеться у повідомленні.

Президент додав, що цьогоріч Україна має вийти на початок переговорів щодо членства. За його словами, Україна до цього повністю готова.

"Ми виконуємо те, що необхідно з нашого боку і робимо все можливо, аби і готовність Євросоюзу була також повною. Саме цьогоріч", - додав президент.

Вступ України до Євросоюзу

У 2022 році Україна отримала статус кандидата на членство в Євросоюзі. Водночас перед Києвом поставили низку умов для вступу в блок.

Україна розраховує розпочати переговори з ЄС щодо вступу до кінця поточного року. Для цього влада впроваджує реформи. За даними видання Reuters, Україна виконала 2 із 7 умов для таких переговорів.

Більш детально про шлях України до Євросоюзу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийЕвросоюз