Зеленский провел политические совещания касательно вступления Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский сегодня, 24 июля, провел политические совещания по вступлению Украины в Евросоюз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в Facebook.
"Провел несколько политических совещаний, в частности относительно Евросоюза, нашей интеграции", - говорится в сообщении.
Президент добавил, что в этом году Украина должна выйти на начало переговоров о членстве. По его словам, Украина к этому полностью готова.
"Мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны и делаем все возможное, чтобы и готовность Евросоюза была также полной. Именно в этом году", - добавил президент.
Вступление Украины в Евросоюз
В 2022 году Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. При этом перед Киевом поставили ряд условий для вступления в блок.
Украина рассчитывает начать переговоры с ЕС о вступлении до конца текущего года. Для этого власти внедряют реформы. По данным издания Reuters, Украина выполнила 2 из 7 условий для переговоров.
Более подробно о пути Украины в Евросоюз можете узнать в материале РБК-Украина.
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