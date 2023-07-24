Зеленский провел политические совещания касательно вступления Украины в ЕС

"Провел несколько политических совещаний, в частности относительно Евросоюза, нашей интеграции", - говорится в сообщении.

Президент добавил, что в этом году Украина должна выйти на начало переговоров о членстве. По его словам, Украина к этому полностью готова.

"Мы выполняем то, что необходимо с нашей стороны и делаем все возможное, чтобы и готовность Евросоюза была также полной. Именно в этом году", - добавил президент.

Вступление Украины в Евросоюз

В 2022 году Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе. При этом перед Киевом поставили ряд условий для вступления в блок.

Украина рассчитывает начать переговоры с ЕС о вступлении до конца текущего года. Для этого власти внедряют реформы. По данным издания Reuters, Украина выполнила 2 из 7 условий для переговоров.

Более подробно о пути Украины в Евросоюз можете узнать в материале РБК-Украина.