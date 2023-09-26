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Зеленський провів першу Ставку після повернення з відрядження

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський провів перше засідання Ставки верховного головнокомандувача після повернення з тривалого відрядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

На засіданні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та керівник ГУР Кирило Буданов доповідали про оперативну ситуацію на фронті та плани противника.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський і командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповідали про перебіг конкретних наступальних та оборонних операцій на своїх ділянках. Про забезпечення фронту всім необхідним доповідав міністр оборони Рустем Умєров. 

Окрім того, міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін підготував велику доповідь щодо заходів, яких вживає Мінстратегпром для нарощування власного виробництва озброєння, особливо дронів.

До того ж, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко розповів про поточний стан справ у російській армії та перспективи розвитку російського ВПК.

Ситуація на фронті

Українські військові продовжують стримувати ворожий наступ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Водночас ЗСУ продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, наші бійці звільнили ще два км територій на Бахмутському напрямку.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України