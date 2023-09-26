Зеленский провел первую Ставку по возвращении из командировки

На заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов докладывали об оперативной ситуации на фронте и планах противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказывали о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Об обеспечении фронта всем необходимым докладывал министр обороны Рустем Умеров.

Кроме того, министр стратегической промышленности Александр Камышин подготовил большой доклад о мерах, которые предпринимает Минстратегпромом для наращивания собственного производства вооружения, особенно дронов.

К тому же, глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко рассказал о текущем положении дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

Ситуация на фронте

Украинские военные продолжают сдерживать вражеское наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Согласно отчету Института изучения войны, наши бойцы освободили еще два км территорий на Бахмутском направлении.

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